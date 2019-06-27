Флагманская стиральная машина Hoover AXI

В России стиральная машина Hoover AXI будет доступна в третьем квартале 2019 года в двух цветах: белый (Hoover AXI AWMPD4 47LH31-07) и антрацит (AWMPD4 47LH3R-07).Взаимодействовать со стиральной машиной можно с помощью голосового помощника Google Assistant или Amazon Alexa через совместимые смарт-колонки. Кроме того, поддерживается дистанционное управление через фирменное мобильное приложение Wizard.Hoover AXI выполнена в популярном форм-факторе, обладает глубиной 40 см и загрузкой 7 кг. В ней используется тихий инверторный мотор. Машина имеет высокий класс энергопотребления A-30% и класс эффективности стирки и отжима A. В модели применена система автоматического дозирования моющих средств в зависимости от режима стирки, типа ткани, степени загрязненности и других факторов. Всё это автоматически определяется искусственным интеллектом.О стоимости новинки пока неизвестно.