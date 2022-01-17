Флагманские продукты Rockchip на базе чипов RK3588 AIoT скоро выйдут на рынок

В этом месяце Rockchip объявила, что новые продукты, оснащенные новейшим флагманским чипсетом AIoT серии RK3588, скоро будут запущены в массовое производство. Еще в 2020 году компания анонсировала новый набор микросхем серии RK3588, который является флагманским процессором для продуктов AIoT. Компания также объединяет усилия с 21 брендами-партнерами.

Rockchip — известная китайская компания, основанная на полупроводниковых технологиях. Она продает свои чипы для планшетов, ПК, продуктов на основе IoT и многого другого. Кроме того, новый RK3588 приходит на смену RK3399Pro в качестве флагманской платформы и также основан на архитектуре ARM. Производитель микросхем также добавил, что полупроводниковая промышленность по-прежнему сталкивается с нехваткой материалов, что также повлияет на общие производственные мощности. Компания объявила, что некоторые из ее новых чипов также будут использовать популярную концепцию Metaverse, а некоторые из ее продуктов будут созданы для виртуальной реальности.
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