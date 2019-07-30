Флагманский игровой процессор Helio G90

Максимальный объем оперативной памяти стандарта LPDDR 4X, которые поддерживают чипы, составляет 10 ГБ. Реализована поддержка ассистентов Google Assistant и Alexa, есть встроенный модем LTE, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, а также заявлена работа двойных камер с разрешением 16 и 24 Мп, либо одинарного модуля на 64 Мп. Возможности навигации представлены поддержкой систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.Обе платформы изготовлены по 12-нанометровому технологическому процессу и оснащены восемью ядрами, разделенными на два кластера: 2 x ARM Cortex-A76 и 6 x Cortex-A55. Максимальная частота Cortex-A76 в процессоре модели G90 составляет 2,0 ГГц, G90T разогнан до 2,05 ГГц. За графические возможности обеих новинок с поддержкой HDR 10 отвечает видеоускоритель Mali-G76 3EEMC4 и различием в тактовой частоте: 720 МГц против 800 МГц у старшей модификации.О стоимости новинок пока неизвестно.