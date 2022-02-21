Флагманский процессор Intel Core i9-12900KS Alder Lake доступен для предварительного заказа

Intel Core i9-12900KS — будущий флагманский процессор Alder Lake для настольных ПК с 8 ядрами Performance, 8 ядрами Efficiency и 24 потоками с максимальной тактовой частотой 5,5 ГГц. Процессор также имеет увеличенную базовую тактовую частоту на 200 МГц выше при 3,4 ГГц в дополнение к повышенным ограничениям мощности на 150 Вт и 260 Вт по сравнению со 125 Вт и 241 Вт. Чип недавно был замечен на ShopBLT, прежде чем был удален, где две версии были доступны для предварительного заказа по цене 781 доллар США и 792 доллара США для розничной версии. Это большой скачок по сравнению с рекомендованной производителем розничной ценой 589 долларов США для Intel Core i9-12900K за незначительные улучшения производительности. Процессор был указан как доступный с 3 марта на веб-сайте ShopBLT.

Комментарии и отзывы Intel Core i9-12900KS Alder Lake
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