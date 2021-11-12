Football Manager 2022 теперь доступен на Xbox Game Pass

Игрокам Xbox, будет приятно узнать, что спортивный симулятор SEGA Football Manager 2022 теперь доступен для игры в сервисе Game Pass. Football Manager 2022, разработанный Sports Interactive, только недавно был официально запущен и стал доступен по всему миру 8 ноября 2021 года, предлагая как одиночный, так и многопользовательский режимы. Помимо возможности играть в последнюю версию Football Manager на Xbox, игра также доступна на платформах iOS и Android, что позволяет вам наслаждаться своими победами прямо со своего мобильного устройства.

Ни одна игра не приблизит вас к мечте об управлении лучшими футбольными командами мира. Football Manager 2022 предлагает новые прогрессивные способы найти свое преимущество, привить свой футбольный стиль и заработать его для своего клуба. Участвуйте в важных моментах, чтобы воплотить мечты вашего клуба в реальность и заслужить свое место рядом с великими менеджерами. Будь то борьба за успех в игре и шокирование мира, или возвращение с пропасти - это моменты, которые покажутся самыми сладкими.