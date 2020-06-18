Ford Mustang Mach-E ездит без водителя

Эра полностью умных автомобилей еще не наступила на сто процентов, но уже сейчас многие пользователи смогут приобрести автомобиль Ford Mustang Mach-E, который обладает всеми необходимыми технологиями и функциями, дабы пользователь мог просто сесть за руль и смотреть, как автомобиль едет сам. Правда, при этом смотреть на дрогу все равно нужно, нужно контролировать поток на трассе. В городе отдать полное управление автомобилю не выйдет, так как работает новинка в автономном режиме только на трассах, при чем не на всех. Так что пока может эра еще и не наступила, но совсем скоро это может произойти. Настоятельно рекомендуем изучить эту новинку, она очень и очень привлекательно смотрится на фоне потенциальных конкурентов по рынку.

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