Ford Mustang Mach-E вытеснил Tesla Model 3 с рейтинга лучших электромобилей

Модель Tesla 3 была лучшим выбором среди электромобилей Consumer Reports в течение последних двух лет. Consumer Reports сообщил, что Mustang Mach-E от Ford вытеснил Model 3 в качестве лучшего электромобиля. По словам редакторов, кроссовер Mustang не только более практичен, но и имеет лучшую надежность и гораздо более простую информационно-развлекательную систему, которая не требует лишних шагов для выполнения основных задач. Также автомобиль оснащен лучшей плавностью хода и сниженным уровнем шума.

Технология помощи водителю BlueCruise от Ford также дала Mach-E преимущество благодаря более эффективной системе мониторинга вождения, которая теперь учитывается при оценке автомобиля.