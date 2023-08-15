Ford анонсировал беспилотное вождение по подписке…

Ford меняет формат продажи своей функции беспилотного вождения BlueCruise, которая позволяет передвигаться по дорогам общего пользования без прямого участия со стороны водителя. Ранее клиенты должны были принимать решение о том, хотят ли они приобрести новое автомобиль Ford с установленным оборудованием BlueCruise, прямо в автосалоне, что, конечно, не совсем удобно, потому что кому-то функция не совсем понятна, например. Теперь оборудование будет встроено во многие новые автомобили по умолчанию, и клиенты смогут в любое время решить, хотят ли они его активировать посредством платной подписки. И на самом деле это не такой уж новый подход, потому что аналогичным образом поступает компания Tesla — она продаёт автомобиль уже с функцией беспилотного вождения, которую можно активировать посредством платной подписки.
При этом нужно понимать, что функция BlueCruise — это система беспилотного вождения уровня 2, что означает, что автомобиль управляет основными функциями вроде ускорения и торможения, а также удерживает транспортное средство в полосе движения и может при необходимости автоматически менять полосу движения. И хотя водители могут снять руки с рулевого колеса и не использовать педали, им нужно держать глаза на дороге и быть готовыми взять управление на себя в любой момент. Пока что функция работает только в США и Канаде, но в будущем технология должна получить серьёзный апгрейд и заработать по всему миру. Это настоящее будущее автомобилестроения.