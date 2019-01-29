Ford использует VR технологию для проектирования автомобилей

Ford рассматривает возможность проектировать автомобили в виртуальной реальности. Автопроизводитель начал экспериментировать с инструментом Gravity Sketch, который позволяет дизайнерам рисовать 3D-автомобили в виртуальной реальности и тем самым экономить много времени на разработках.

Дизайнеры транспортных средств начинают с 2D-эскизов, которые сканируются и визуализируются в 3D с помощью программного обеспечения. Использование Gravity Sketch дает дизайнерам возможность полностью пропустить этот первый шаг и погрузиться прямо в 3D - все, что им нужно сделать, это надеть гарнитуру VR и использовать контроллер. Данная возможность позволяет сэкономить много времени на этапе проектирования, раньше это занимало недели. Используя инструмент трехмерного рисования, дизайнеры смогут работать под любым углом, так как они смогут вращать модель для лучшего обзора. Также есть возможность войти в 3D-модель автомобиля и настроить элементы.