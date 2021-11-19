Ford объединяется с GlobalFoundries для решения проблемы нехватки микросхем

Одной из худших вещей, которая случилась с автомобильной промышленностью за многие годы, была нехватка микросхем, вызванная глобальной пандемией. Ford и другие автопроизводители сильно пострадали от нехватки чипов, что привело к снижению производства и уменьшению прибыли автопроизводителей. Ford был вынужден остановить производство в некоторых местах. В других компаниях продолжалась сборка автомобилей, но не могли отправить их дилерам из-за отсутствия критически важных компонентов.

Компания Ford объявила, что объединилась с GlobalFoundries и подписала необязательное соглашение, позволяющее производителю микросхем создавать для Ford более крупные поставки полупроводников. Ford и GlobalFoundries объединятся для исследования и разработки нового оборудования для удовлетворения растущего спроса на многофункциональные микросхемы для автомобильной промышленности. Среди продуктов, над которыми будут работать две компании - полупроводниковые решения для ADAS, системы управления батареями и автомобильные сети. Ford ясно дает понять, что сделка с GlobalFoundries не предполагает совместного владения. Пока неясно, когда партнерство начнет улучшать поставку чипов.
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