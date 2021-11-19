Ford объединяется с GlobalFoundries для решения проблемы нехватки микросхем

Компания Ford объявила, что объединилась с GlobalFoundries и подписала необязательное соглашение, позволяющее производителю микросхем создавать для Ford более крупные поставки полупроводников. Ford и GlobalFoundries объединятся для исследования и разработки нового оборудования для удовлетворения растущего спроса на многофункциональные микросхемы для автомобильной промышленности. Среди продуктов, над которыми будут работать две компании - полупроводниковые решения для ADAS, системы управления батареями и автомобильные сети. Ford ясно дает понять, что сделка с GlobalFoundries не предполагает совместного владения. Пока неясно, когда партнерство начнет улучшать поставку чипов.