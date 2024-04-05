Ford отказался от электромобилей

Сегодня компания Ford официально объявила о существенном переносе релиза своего электрического трёхрядного внедорожника — компания сместила презентацию до 2027 года. Кроме того, компания также начнёт работу над своим следующим электрическим грузовиком в 2026 году и, что куда важнее, предложит гибридные варианты для каждой модели, которая сейчас находится в производстве. Изначально внедорожник, у которого пока что нет официального названия, должны были отправить в производство с 2025 года, но производитель решил сместить фокус и отказаться от этой идеи. Среди причин отказа производитель упоминает существенное снижение спроса на автомобили на базе электрической силовой установки. И на самом деле это вполне понятная причина.

Изначально, когда шум вокруг электромобилей только начал набирать обороты, крупные компании вкладывали в разработку свежих новинок миллиарды долларов. Это было настоящим прорывом, но сейчас оказалось, что у электромобилей масса недостатков и далеко не все с удовольствием покупают транспорт данного направления. Соответственно, так как спрос упал, компания приняла решение сместить акцент на гибридные автомобили — у них есть как стандартные двигатели внутреннего сгорания, так и электрическая силовая установка. Это некий компромисс, который понравился покупателям и теперь Ford, крупнейший производитель автомобилей в мире, планирует работать именно в этом направлении. Вероятно, другие компании последуют примеру Ford.