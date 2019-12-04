Ford перерабатывает отходы кофе McDonald's в автозапчасти

Американские отделения Ford и McDonald’s объединились, чтобы внести свой вклад в борьбу с изменением климата. Автопроизводитель будет забирать пищевые отходы кофейной шелухи у гиганта быстрого питания и перерабатывать в биопластик.

В результате проведенного исследования Ford удалось выяснить, что кофейная шелуха — идеальный материал для армирования пластиков. Композитный материал соответствует характеристикам качества для таких деталей, как корпуса фар и другие элементы интерьера и запчастей. Получающиеся компоненты на 20 % легче и потребляют на 25 % меньше энергии во время процесса формования.

Компания Ford поставила перед собой цель использовать только переработанные и возобновляемые пластмассы в своем глобальном автопарке.