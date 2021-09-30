Ford планирует построить три крупных завода по производству аккумуляторов для электромобилей

Ford и его партнерская компания заявляют, что планируют построить к 2025 году три крупных завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей и завод по сборке автомобилей - существенные инвестиции в будущее технологии электромобилей, которые, по оценкам, создадут 10800 рабочих мест и сместят будущие производственные мощности автопроизводителя.

Заводы, которые будут построены на площадках в Кентукки и Теннесси, будут производить батареи для следующего поколения электромобилей Ford и Lincoln, которые будут производиться в Северной Америке. В совокупности они представляют собой самую крупную инвестицию в производство, которую когда-либо делала 118-летняя компания, и входят в число крупнейших производственных затрат в мире.

Примечательно, что новые фабрики предоставят огромное количество новых рабочих мест, которые, вероятно, будут приносить солидную заработную плату. Большинство новых рабочих мест будут работать на полную ставку, при этом относительно небольшой процент будет иметь временный статус для заполнения в связи с отпуском и отсутствием рабочих.

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