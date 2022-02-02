Ford потратит 20 миллиардов долларов на продвижение электромобилей

Это позволит ему контролировать перевод своих заводов с производства автомобилей на производство электромобилей. Дуг Филд был вице-президентом по специальным проектам в Apple. Он также руководил усилиями Apple по созданию самоуправляемого электромобиля. Он даже работал главным инженером по транспортным средствам в Tesla. Смещение акцента заставит бренд нанять больше инженеров. На данный момент Tesla лидирует на рынке электромобилей, а Ford пытается догнать его. Несмотря на то, что компания является крупным игроком в автомобильной промышленности, продавая больше грузовиков серии F, чем весь объем производства Tesla, она все же отстает от инноваций электромобилей.