Ford потратит 20 миллиардов долларов на продвижение электромобилей

Согласно отчету, американский автомобильный гигант Ford ранее объявил, что к 2025 году потратит около 30 миллиардов долларов США на разработку электрических и автономных транспортных средств. Другими словами, эта новость соответствует его первоначальным планам. Кроме того, сообщается, что Ford приглашает исполнительного директора Apple и Tesla Дуга Филда, который будет отвечать за реорганизацию.

Это позволит ему контролировать перевод своих заводов с производства автомобилей на производство электромобилей. Дуг Филд был вице-президентом по специальным проектам в Apple. Он также руководил усилиями Apple по созданию самоуправляемого электромобиля. Он даже работал главным инженером по транспортным средствам в Tesla. Смещение акцента заставит бренд нанять больше инженеров. На данный момент Tesla лидирует на рынке электромобилей, а Ford пытается догнать его. Несмотря на то, что компания является крупным игроком в автомобильной промышленности, продавая больше грузовиков серии F, чем весь объем производства Tesla, она все же отстает от инноваций электромобилей.