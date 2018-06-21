Ford приступил к тестированию беспилотного коммерческого автомобиля для доставки

Компания Ford объявила о начале тестирования автоматической доставки с помощью специально модифицированного коммерческого фургона Transit Connect. Сотрудничество в сфере «беспилотной» доставки с компанией Postmates, которая занимается доставкой еды и товаров из ресторанов, кафе и магазинов, не только принесет пользу конечным потребителям, но и поспособствует развитию локального бизнеса.В настоящее время пилотный проект с Postmates запущен в Майами и Майами-Бич. В нем участвуют более 70 компаний. Эти предприятия быстро развиваются благодаря возможности доставки своих товаров, что позволяет им легко находить новых клиентов. А теперь они заинтересованы в том, чтобы изучить возможности, которые откроет для них самоуправляемый транспорт в будущем.

Жителям районов, где запущен проект, при заказе продуктов или других товаров предоставляется возможность выбрать опцию доставки на автономном автомобиле.Для этой пилотной программы компания Ford разработала Transit Connect с системой специальных боксов для перевозки товаров. Одна машина сможет обслуживать сразу несколько заказов в рамках одного маршрута. Такие сервисы, как Postmates, доставляют самые разные заказы (от суши до хозяйственных товаров), поэтому боксы для доставки отличаются по размеру, при этом каждый снабжен парой подстаканников для безопасной перевозки напитков. По итогам проекта можно будет определить оптимальную конфигурацию таких боксов.

Механика получения заказа потребителем была максимально упрощена. После того как автомобиль с товаром прибывает в пункт назначения, пользователь получает СМС о том, что заказ можно забрать. На сенсорном экране нужно набрать код доступа, полученный после размещения заказа, после чего на дисплей выводится сообщение с указанием о местонахождении товара, и загорается подсветка соответствующего бокса. Предыдущий проект показал, что клиентам нравятся звуковые подсказки, поэтому они также включены в программу Postmates.Это первый коммерческий самоуправляемый автомобиль, специально модифицированный компанией Ford для тестирования различных интерфейсов: сенсорного экрана, системы с несколькими боксами и внешней аудиосистемы. По итогам этого проекта к 2021 году должен быть разработан дизайн самоуправляемого автомобиля, специально предназначенного для коммерческого использования.

Тестовые машины для пилотных проектов Ford выглядят как полностью автономные, хотя на самом деле управляются вручную опытным водителем. Это обусловлено тем, что главное на данном этапе – наладить правильную работу системы в конечных точках, на этапах загрузки товара и передачи его потребителю. При этом Ford продолжает тестирование и разработку технологий автономного управления на других экспериментальных машинах.Ford ставит своей целью исследование готовности и открытости бизнеса и конечных потребителей к сервисам, использующим автономные автомобили. Сотрудничество с Postmates позволит Ford протестировать различные способы эффективной доставки, которые помогут местным компаниям увеличить зону своего присутствия, расширить клиентскую базу и предложить новый опыт для своих клиентов.