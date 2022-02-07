Ford сократит производство из-за нехватки чипов

Представитель Ford сообщил агентству Reuters, что производство на заводах в Мичигане, Чикаго и Мексике будет остановлено на неделю. К несчастью для Ford, производство его самого продаваемого грузовика F-150 также будет затронуто: одна смена простаивает, а другая переводится на производство фургонов Transit. Другие затронутые производственные предприятия Ford включают предприятия в Дирборне, Кентукки и Луисвилле, которые будут сокращены до одной смены или будут иметь сокращенные графики. Ford также планирует отказаться от сверхурочной работы на своем заводе в канадском Оквилле.