Ford сократит производство из-за нехватки чипов

На протяжении большей части 2021 года, нехватка микрочипов привела к нехватке многих продуктов, в том числе автомобилей от некоторых крупнейших мировых производителей. Ford подтвердил, что на этой неделе он сократит производство на восьми заводах в Северной Америке из-за нехватки чипов.

Представитель Ford сообщил агентству Reuters, что производство на заводах в Мичигане, Чикаго и Мексике будет остановлено на неделю. К несчастью для Ford, производство его самого продаваемого грузовика F-150 также будет затронуто: одна смена простаивает, а другая переводится на производство фургонов Transit. Другие затронутые производственные предприятия Ford включают предприятия в Дирборне, Кентукки и Луисвилле, которые будут сокращены до одной смены или будут иметь сокращенные графики. Ford также планирует отказаться от сверхурочной работы на своем заводе в канадском Оквилле.
Комментарии и отзывы Ford
Новый электроскутер Okaya Electric Faast с запасом хода до 2…
Новый электроскутер Okaya Electric Faast с запасом хода до 2Индийский рынок электромобилей в последнее время переживает бум, поскольку многие индийские компании пере…
Huawei подвела первые промежуточные итоги программы HCIE WLA…
Huawei подвела первые промежуточные итоги программы HCIE WLAКомпания Huawei подвела промежуточные итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям …
На Tesla подали в суд за возможность играть в игры за рулём…
На Tesla подали в суд за возможность играть в игры за рулёмTesla обновила свое программное обеспечение, позволяя пассажирам транспортных средств играть в видеоигры …
Volkswagen демонстрирует электрический микроавтобус Buzz…
Volkswagen демонстрирует электрический микроавтобус BuzzСегодня был продемонстрирован электрический микроавтобус Buzz, запуск которого запланирован на 9 марта 20…
Новый электрический внедорожник BYD Tang EV с запасом хода б…
Новый электрический внедорожник BYD Tang EV с запасом хода бНовая модель BYD Tang EV только что появилась в каталоге Министерства промышленности и информационных тех…
Электромобиль Ford F-150 Lightning EV способен обеспечить эл…
Электромобиль Ford F-150 Lightning EV способен обеспечить элВ сегменте производства электромобилей происходит революция, поскольку несколько автопроизводителей рассм…
Volkswagen будет сотрудничать с Bosch над программным обеспе…
Volkswagen будет сотрудничать с Bosch над программным обеспеCariad, дочерняя компания Volkswagen, занимающаяся разработкой программного обеспечения, и поставщик авто…
Новый кабриолет Spofec Rolls Royce Black Dawn Overdose…
Новый кабриолет Spofec Rolls Royce Black Dawn OverdoseКомпания Spofec запускает новую версию автомобиля Rolls Royce Black Dawn Overdose. Spofec Rolls Royce Bla…
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor