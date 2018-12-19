Ford создал собачью будку с шумоподавлением

У собак слух намного тоньше, чем у людей, поэтому шумы, которые не беспокоят нас, могут нарушить их чувствительность. А теперь представьте ситуацию с фейерверком, который особенно тяжело переносить нашим четвероногим друзьям, которые часто паникуют. Чтобы помочь им, Ford разработал прототип шумоподавляющей будки с использованием той же технологии, которая была представлена ​​в Edge SUV для ослабления шума двигателя и трансмиссии.

Когда встроенные микрофоны обнаруживают громкий звук, аудиосистема излучает противоположные частоты, которые подавляют шумовую волну. Конструкция выполнена из пробки высокой плотности, которая может дополнительно противодействует внешнему шуму.