Ford выпускает приложение F-150 Lightning AR

Чтобы помочь людям узнать о новых функциях и возможностях внедорожника F-150 Lightning, Ford с помощью Google запустил новый 3D-интерфейс с дополненной реальностью.

Приложение предлагает 3D-анимацию для обучения покупателей Lightning ключевым элементам электрического пикапа. Ford утверждает, что опрос из 160 000 человек, сделавших бронирование автомобиля Lightning, показал, что 80 процентов из них никогда раньше не владели электромобилем. Еще более интересно то, что около половины тех, кто заказал Lightning, никогда раньше не владели автомобилями Ford. Привлечение новых клиентов - чрезвычайно важная задача для любого автопроизводителя. Ford отмечает, что исследования Google и Ipsos показывают, что 58% покупателей автомобилей, которые рассматривают возможность приобретения нового автомобиля в ближайшие шесть месяцев, рассматривают возможность аренды или покупки гибридного или полностью электрического автомобиля. Ford также отмечает, что 83% покупателей автомобилей потратили три месяца на исследование перед покупкой.
Комментарии и отзывы F-150 Lightning AR
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