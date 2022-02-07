Ford закрывает заводы из-за дефицита полупроводников

Крупнейший североамериканский автопроизводитель собирается временно сократить объемы производства из-за продолжающейся глобальной нехватки чипов. Представитель Ford сообщил агентству Reuters в пятницу, что автопроизводитель сократит или приостановит производство на восьми своих заводах в США, Мексике и Канаде. Отключение начнется 7 февраля — среди других объектов решение коснется завода в Канзас-Сити, где Ford производит F-150, один из самых популярных и прибыльных автомобилей в истории компании. Это не первый раз, когда Ford сталкивается с кризисом чипов, и это не единственный автопроизводитель, затронутый ситуацией. В сентябре прошлого года General Motors временно приостановила производство на всех своих североамериканских заводах, кроме четырех, из-за нехватки компонентов.

В начале года Министерство торговли США предупредило, что ограничения поставок, связанные с полупроводниками, продлятся как минимум до второй половины 2022 года. Такие компании, как Ford, приняли меры для решения этой проблемы. В ноябре компания объявила о стратегическом партнерстве с GlobalFoundries для увеличения производства полупроводников в США, но автопроизводитель, скорее всего, какое-то время не получит выгоды от этого соглашения. Тем временем Ford сообщил агентству Reuters, что ожидает, что объем производства «значительно улучшится» во второй половине года. Но, в любом случае, это серьезный удар по крупнейшему производителю автомобилей в США.
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