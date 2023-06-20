Formula V представила корпус Crystal Z5 и блоки питания Monza

Бренд Formula V, который специализируется на производстве различных компьютерных комплектующих, официально представил в России сразу две новые линейки своей продукции — речь о корпусах Crystal Z5 и серии блоков питания Monza. Стоит отметить, что Crystal Z5 представляет собой корпус в формате Mini-Tower с двумя прозрачными панелями из закалённого стекла — речь о боковой и фронтальной панелях. Этот корпус поддерживает материнские платы в форм-факторе micro ATX и mini-ITX, позволяет установить два 3,5-дюймовых дисковых отсека и один отсек для 2,5-дюймовых накопителей. Также модель поддерживает установку видеокарт длиной до 365 миллиметров, то есть любых, которые сейчас продаются на рынке, и позволяет устанавливать башенный кулер высотой до 155 миллиметров. Из приятных бонусов — в комплекте поставляется вентилятор Cosmic на 120 миллиметров.

Стоит уделить внимание и доступным блокам питания Monza, которые могут похвастаться эффективностью 80+ Bronze м мощностью 650, 750 и 850 Вт. Этого достаточно для сборки даже очень мощного игрового компьютера, не говоря уже о рабочих станциях и не только. Внутри этих блоков питания потенциальный покупатель обнаружит японские конденсаторы, DC-DC преобразователь, различные системы защиты и так далее. Кроме того, за охлаждение данного блока питания отвечает вентилятор на гидродинамическом подшипнике, а все кабели имеют оплётку. Отличные новости для тех, кто собирается собрать компьютер или улучшить уже имеющуюся систему.

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