Fortnite Глава 2 новый сезон

Fortnite оказался очень популярным с момента запуска, два года назад. Постоянно меняющийся мир, обновления контента, уникальные партнерские добавления, такие как Мстители, Джон Уик и так далее.

Последнее событие под название "Конец" ознаменовало финал 10-го сезона, создав огромную черную дыру, она поглотила весь остров. Пользователи не могли играть в течении 36 часов.

После этого в сети появилось масштабное обновление "Fortnite Chapter 2". Это обновление ознаменует старт 11-го сезона с новым прохождением, новой картой и внутриигрового контента.

Новый водный игровой процесс включает в себя плавание, рыбалку и лодки. Также была введена новая механика поддержки, укрытия, взрывчатка и модернизированный бой.