Forza Horizon 5 выйдет в этом году

На E3 2021 было анонсировано много игр, особого внимания стоит уделить игре - Forza Horizon 5. Ранее было известно, что действие игры будет происходить в Японии, но разработчики удивили нас, так как в Forza Horizon 5 игроки будут покорять трассы Мексики, от пустынь и пляжей до джунглей и вулканов.

В игре будет доступна основная компания с миссиями. Разработчики внедрили в гоночный симулятор улучшенную систему смены погодных условий, то есть погода может меняться по ходу гонки.

Forza Horizon 5 выйдет 9 ноября 2021 года на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S.

Комментарии и отзывы Forza Horizon 5
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