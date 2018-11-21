Фотоаппарат Leica D-Lux 7 оценен в $1195

Компания Leica представила компактную фотокамеру D-Lux 7, которая основана на модели Panasonic Lumix DC-LX100 II. Новинка характеризуется КМОП-матрицей Micro Four Thirds (17,3:13 мм) на 17 Мп, диапазоном светочувствительности ISO 200–25600, объективом Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH с 3,1-кратным оптическим трансфокатором и фокусным расстоянием 24–75 мм в 35-мм эквиваленте, записью видео в разрешении 3840:2160 пикселей (30p или 24p), слотом для флеш-карт стандарта SD, модулями беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, 3-дюймовым сенсорным дисплеем, электронным видоискателем, а также интерфейсами Micro HDMI и Micro-USB. Размеры аппарат равны 118:66:64 мм, а масса – 400 г. Цена Leica D-Lux 7 составляет 1195 долларов.