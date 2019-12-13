Фотоаппарат Leica M10-P Ghost Edition оценен в 15 тысяч долларов

2019-12-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Leica M10-P Ghost Edition; [124]
Компания Leica представила фотокамеру M10-P Ghost Edition, которая выйдет тиражом всего в 250 штук. В создании дизайна новинки участвовала компания Hodinkee, известная люксовыми продуктами, вроде механических часов. Отмечается, что верхняя пластина и основание имеют матовое покрытие, а корпус отделан воловьей кожей. Кнопки и поворотные регуляторы получили серебристое хромированное покрытие с выгравированными на них символами. Камера появится в продаже в комплекте с объективом Summilux-M 35 f/1,4 ASPH по цене в 15 тысяч долларов.


Комментарии и отзывы Leica M10-P Ghost Edition
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