Фотоаппарат Leica M10-P Ghost Edition оценен в 15 тысяч долларов

Компания Leica представила фотокамеру M10-P Ghost Edition, которая выйдет тиражом всего в 250 штук. В создании дизайна новинки участвовала компания Hodinkee, известная люксовыми продуктами, вроде механических часов. Отмечается, что верхняя пластина и основание имеют матовое покрытие, а корпус отделан воловьей кожей. Кнопки и поворотные регуляторы получили серебристое хромированное покрытие с выгравированными на них символами. Камера появится в продаже в комплекте с объективом Summilux-M 35 f/1,4 ASPH по цене в 15 тысяч долларов.