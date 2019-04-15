Фотофорум 2019. Как это было?

2019-04-15, Автор - Марсель Гарипов; [147]
С 11-13 апреля в Москве прошел Фотофорум 2019. Это одно из ключевых мероприятий фотоиндустрии, где в одном месте встречаются фанаты разных фото-брендов, чтобы узнать что-то новое для себя посредством посещения мастер-классов, общения с экспертами и изучения новых продуктов компаний. Мы прошлись по всем стендам и отобрали для вас самые интересные камеры, которые только были представлены.

Canon

Летом прошлого года компания Canon представила свою первую полнокадровую беззеркальную камеру Canon EOS R. Интерес к новинке до сих пор не угасает, ведь камера получила компактный корпус из магниевого сплава, свежий процессор DIGIC 8, 30-мегапиксельный CMOS сенсор, рабочий отрезок ISO от 100 до 40 000, диапазон выдержек 1/8000 – 30 с, возможность записи видео в 4K 30 кадров/сек и многое другое.

Камеру оснастили совершенно новым байонетом RF со свежей линейкой оптики, в которую вошли: Canon RF 24 — 105mm f / 4L IS USM, Canon RF 28 — 70mm f / 2L USM, Canon RF 35mm f / 1.8 Macro IS STM, Canon RF 50mm f / 1.2L USM, RF 28-70mm F2L USM и RF 24–240mm F4–6.3 IS USM.

Нам также удалось провести интервью с Игорем Щуровым — директором потребительского направления Canon Россия. Мы задали ему вопросы, связанные с новой камерой Canon EOS R и Canon EOS RP

— Относительно недавно вышла бюджетная камера Canon RP. Canon позиционирует ее, как любительскую камеру, но объективы серии RF стоят очень дорого для них. Canon планирует выпуск бюджетной оптики RF?
— К Canon RP, я могу понять, что есть определенное ожидание выхода вместе с нейболее младших объективов, но мы продаем эту камеру вместе с переходным кольцом на байонет EF. На рынке бытует мнение, что это некое компромиссное решение, но это ошибочно. Кольцо работает с объективами без каких-либо потерь и вы можете спокойно использовать любые объективы EF.
— Перейдет ли Canon со временем на беззеркальные камеры?
В обозримом будущем, нет. Сейчас мы параллельно развиваем оба направления зеркальных и беззеркальных камер. Если говорить про наш модельный ряд зеркальных камер, то он только расширяется. К примеру, на этой выставке мы представили новую камеру, а недавно мы выпустили новые профессиональные объективы линейки EF.
— Профессиональные видеомейкеры, которые снимают на Canon обычно используют камеры Canon 5D Mark IV или Canon 1D X Mark II. Выйдет ли камера с байонетом RF, направленная, в первую очередь, на видеопроизводство?
— Ну самом деле на том уровне, на котором вышли камеры Canon EOS R и EOS RP и те возможности в видео, что они дают, мы считаем полностью адекватным для этих камер. Да, 5D Mark IV несколько более продвинута по видеовозможностям, но и камера уже более высокого класса.

Sony

Sony А6400 является самой последней новинкой компании. Она первой получила новый механизм поворотного дисплея, благодаря которому экран можно откидывать на себя. Камера получила APS-C сенсор с разрешением 24,2 мегапикселей, 425 точек автофокусировки, рабочий отрезок ISO 100-32000, возможность записи видео в 4K 25 кадров/сек без кропа и 30 кадров/сек с кропом. Из интересных особенностей стоит отметить режим следящей фокусировки Real-time Tracking. Ценник на новинку начинается с отметки в 76 9990 рублей за Body версию.

Fujifilm

На стенде Fujifilm была представлена очень интересная фотокамера — GFX 50R. Она оснащена среднеформатной CMOS матрицей на 51,4 мегапикселей. Процессор X-Processor Pro отлично справляется с обработкой фотографий с разрешением до 8256 x 6192 пикселей, которые годятся даже для рекламных баннеров. Ее габариты составляют 161 x 97 x 66 мм камера, а вес 775 г.

Зенит

Зенит М — это цифровая камера, которая была разработана совместно с именитой компанией Leica и Красногорским заводом Зенит. Данная камера является аналогом модели Leica M typ 240. Камера имеет полностью ручное управление, поэтому съемку на Зенит М можно сравнить с медитацией. Всего будет выпущено 500 экземпляров, а ее стоимость составляет 460 000 рублей за версию с объективом Зенитар 35mm f/1.0.


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