Фотокамера Canon EOS R3 оценена в 6 тысяч долларов

Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер флагманской моделью Canon EOS R3, которая предназначена для репортажных фотографов. Новинка характеризуется многослойной CMOS-матрицей разрешением 24 Мп, электронным затвором 30 кадров в секунду (14-битный RAW), электронным видоискателем с разрешением 5,69 млн точек и автофокусировкой по глазам, матричной стабилизацией, электронным затвором с синхронизацией вспышки до 1/180, системой автофокусировки Dual Pixel AF с 1053 точками и улучшенным распознаванием объекта, работающей при диапазоне до -7,5 EV (с учетом объектива F1.2), диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 102400, слотами для карт памяти CFexpress Type B и UHS-II SD, записью видео DCI, 6K до 60к/с или UHD 4K до 120к/с с передискретизацией до 60к/с, а также записью видео в RAW или 10-битным захватом видео C-Log3. Камера появится в продаже в ноябре по цене в 6 тысяч долларов.

Комментарии и отзывы Canon EOS R3
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