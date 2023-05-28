Фотокамера Sony A6700 готова к выхода

Сетевые источники поделились подробностями о дате выхода беззеркальной камеры Sony A6700. Утверждается, что официальный анонс состоится уже в начале июле, а продажи стартуют в августе. Ориентировочная цена фотоаппарата составляет 2000 долларов.

По предварительным данным, камера получит 26-Мп сенсор BSI CMOS формата APS-C, на котором основана кинокамера Sony FX30, матричную 5-осевую систему стабилизации с компенсацией до 7 ступеней экспозиции, AI-процессор, как в Sony ZV-E1, новый электронный видоискатель Quad-VGA OLED Tru-Finder разрешением 3.69 Мп, функцию записи видео в 4K до 120 к/с, но с дополнительным кроп-фактором 1.19х, поддержку S-Cinetone, кривых S-Log2 и S-Log3 с поддержкой 10-битного цвета и выборки цветов 4:2:2, а также увеличенный корпус с улучшенным хватом.
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