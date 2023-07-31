Фотокамера Sony A7C II получит 33-Мп матрицу

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о полнокадровой компактной камере Sony A7C II, которая еще не была представлена официально. Итак, фотоаппарат оснастят 33-Мп матрицей Exmor R CMOS, как в Sony A7IV, процессором BIONZ XR с поддержкой искусственного интеллекта, пятиосевой матричной стабилизацией (IBIS), серийной съемкой 10 кадров в секунду, диапазоном светочувствительности ISO 100- 51200, записью 10-битного видео в разрешении 4К 60 к/с в профиле S-cinetone, 2,36-Мп электронным видоискателем, трехдюймовым сенсорным LCD-экраном с разрешением 1.03 Мп, системой автофокусировки с 759 точками и слежением по глазам в реальном времени, компенсацией эффекта «дыхания фокусировки» и эффектами для улучшения видео, как в компактных камерах для видеоблогеров от Sony.

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