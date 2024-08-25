Фотокамера Sony A7S IV засветилась в сети

Компания Sony зарегистрировала новую камеру с кодовым обозначением WW751104, релиз которой состоится в сентябре или октябре этого года. Источники уверены, что речь идет об ориентированной на съемку видео полнокадровой беззеркалке Sony A7S IV. Камера сможет похвастаться датчиком с двухслойной конструкцией, рекордным динамическим диапазоном, поддержкой записи видео в разрешении 6К при 24 к/с, 30 к/с или 60 к/с, вторым базовым значением ISO 25600, системой матричной стабилизации с эффективностью до 8 ступеней экспозиции и продвинутой системой автофокусировки с функциями искусственного интеллекта. Её цена составит около 4000 долларов.

Ранее сообщалось, что в конце августа Sony представит объектив Sony 85mm F/1.4 G-master II, кинокамеру серии Sony FX, объектив Sony 24-70mm F/2 G-Master и после этого новую полнокадровую фотокамеру из линейки Sony Alpha.