Фотокамеру Canon EOS R6 представят в июле 2020

В сети появилась новая порция подробностей о беззеркальной камере Canon EOS R6. Утверждается, что официальный анонс камеры был перенесен с мая на июль этого года. Таким образом, старта продаж новинки стоит ждать не раньше третьего квартала.

По последним данным, Canon EOS R6 получит CMOS сенсор разрешением 20 Мп, матричную стабилизацию IBIS, как в Canon R5, поддержку непрерывной съемки со скоростью 12к/с с механическим затвором и 20к/с с электронным, возможность записывать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, FullHD-видео 120к/с, два слота для карт памяти, неповоротный дисплей, видоискатель EVF с более низким разрешением, чем в EOS R, качество сборки хуже, чем EOS R, а также новый аккумулятор.
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