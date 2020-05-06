Фотокамеру Canon EOS R6 представят в июле 2020

По последним данным, Canon EOS R6 получит CMOS сенсор разрешением 20 Мп, матричную стабилизацию IBIS, как в Canon R5, поддержку непрерывной съемки со скоростью 12к/с с механическим затвором и 20к/с с электронным, возможность записывать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, FullHD-видео 120к/с, два слота для карт памяти, неповоротный дисплей, видоискатель EVF с более низким разрешением, чем в EOS R, качество сборки хуже, чем EOS R, а также новый аккумулятор.
В сети появилась новая порция подробностей о беззеркальной камере Canon EOS R6. Утверждается, что официальный анонс камеры был перенесен с мая на июль этого года. Таким образом, старта продаж новинки стоит ждать не раньше третьего квартала.