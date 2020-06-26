Фотокамеру Leica M10-R показали на новых фото

В начале года компания Leica представила фотокамеру M10 Monochrom за 8300 долларов, и почти сразу после её выхода в сети появились слухи о новой камере Leica M10-R. Предполагается, что основой этого аппарата станет датчик изображения разрешением 47 Мп. Сегодня в сети появились новые фото потенциальной новинки. Если на первых снимках нам демонстрировали сочетание черного цвета и цвета алюминия, то на свежих камера запечатлена в полностью черной расцветке. К сожалению, дата презентации и ориентировочная цена Leica M10-R пока держатся в секрете, но нетрудно догадаться, что дешевой она точно не будет.

Комментарии и отзывы Leica M10-R
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