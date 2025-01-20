Фотокамеру Leica SL3-S оценили в 5300 долларов

Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью SL3-S, которая ориентирована на видеографов. Новинку оснастили 24-Мп датчиком изображения, возможностью записывать видео в разрешении 6K с 12-битным цветом и при 30 к/с или в 4K при 60 к/c, поддержкой записи на внешний твердотельный накопитель через интерфейс USB Type-C, серийной съемкой до 30 кадров в секунду, 779 точками фазовой автофокусировки и 315 точками контрастной автофокусировки, портом HDMI 2.1, двумя слотами для карт памяти UHS-II SD и CF Express Type B, пятиосевой системой стабилизации, 3,2-дюймовым наклонным сенсорным экраном, корпусом массой 789 граммов и подсвеченной сенсорной кнопкой включения. Цена камеры составляет 5300 долларов.