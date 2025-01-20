Фотокамеру Leica SL3-S оценили в 5300 долларов

Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью SL3-S, которая ориентирована на видеографов. Новинку оснастили 24-Мп датчиком изображения, возможностью записывать видео в разрешении 6K с 12-битным цветом и при 30 к/с или в 4K при 60 к/c, поддержкой записи на внешний твердотельный накопитель через интерфейс USB Type-C, серийной съемкой до 30 кадров в секунду, 779 точками фазовой автофокусировки и 315 точками контрастной автофокусировки, портом HDMI 2.1, двумя слотами для карт памяти UHS-II SD и CF Express Type B, пятиосевой системой стабилизации, 3,2-дюймовым наклонным сенсорным экраном, корпусом массой 789 граммов и подсвеченной сенсорной кнопкой включения. Цена камеры составляет 5300 долларов.

Представлена компактная камера Panasonic Lumix ZS99…
Японская компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью Lumix ZS99, которая может п…
Представлен объектив объектив Sirui Aurora 85mm F/1.4 AF…
Компания Sirui пополнила ассортимент объективов моделью Sirui Aurora 85mm F/1.4 AF, которая предназначена…
Объектив Viltrox 135mm F/1.8 появился в продаже …
В одном из немецких магазинов появился объектив Viltrox 135mm F/1.8 FE, который еще не был представлен оф…
Объектив Canon RF 50mm F/1.4 L VCM оценен в $1400…
Компания Canon пополнила ассортимент портретных объективов моделью RF 50mm F/1.4 L VCM, которая среди про…
Представлена уникальная камера Nokia 360 Camera…
В 2015 году компания Nokia официально представила Ozo VR — профессиональную камеру стоимостью 60000 для в…
Объектив Meike 55mm F/1.8 Pro оценен в 330 долларов …
Компания Meike пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Meike 55mm F/1.8 Pro, которая предн…
Объектив Canon RF 70-200mm F/2.8L IS USM Z оценен в $3000…
Компания Canon пополнила ассортимент гибридных телезум-объективов моделью RF 70-200mm F/2.8L IS USM Z, ко…
Insta360 представила экшен-камеру Ace Pro 2…
Компания Insta360 сегодня официально представила свою новую экшн-камеру под названием Ace Pro 2, которая …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor