Foxconn представила сразу три автомобиля

Тайваньская компания Foxconn, которую в мире знают как крупнейшего сборщика техники компании Apple, представила три прототипа электромобилей, которые она намерена выпустить в коммерческих количествах как минимум к следующему году. Три новых прототипа являются кульминацией партнерства Foxconn с тайваньской Yulon Motors. Стоит отметить, что Yulon Motors является владельцем бренда Luxgen — он также производит автомобили Mitsubishi и Nissan для внутреннего рынка. Три прототипа — это роскошный седан (называемый Model E), внедорожник (Model C) и транзитный автобус (Model T). Foxconn разрабатывает эти прототипы в качестве эталонных образцов, которые можно масштабировать и настраивать для массового производства брендами электромобилей.

Движущей силой электромобилей является консорциум Foxconn MIH Consortium, который представляет собой открытую программную и аппаратную платформу. Предполагается, что прототипы станут реальными моделями модели с 2022 года (ожидается, что модель C будет доступна к 2023 году). Важно уточнить, что автобус Model T будет иметь запас хода 400 км и максимальную скорость 120 км/ч. Он оснащен некоторыми передовыми технологиями, включая предупреждение пешеходов, высокую ударопрочность и расширенное управление температурой. Внедорожник Model C будет доступен по цене около 35 700 долларов в 2023 году, а модель E выйдет на рынок в неустановленную дату и может предложить дальность поездки до 750 км.