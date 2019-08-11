Французский изобретатель ховерборда пролетел над английским каналом

Будучи супергероем, Фрэнки Запата успешно завершил знаменитое 35-километровое путешествие всего за 22 минуты в воскресенье утром, достигнув скорости до 177 километров в час на флайборде.

Запата отправился из Сангатта во французском регионе Па-де-Кале и высадился в заливе Св. Маргарет, за белыми скалами Дувра, на юго-востоке Англии. Он только один раз остановился на британской стороне, чтобы заправить свое футуристическое изобретение лодкой в ​​неспокойных водах. Никто больше не пытался пересечь канал таким образом.

Это был также личный рекорд - самое дальнее расстояние, которое 40-летний мужчина, который привлек общенациональное внимание после того, как одержал верх над европейскими лидерами в Париже на праздновании Дня взятия Бастилии когда-либо преодолевал.

Он признал, что это был нелегкий подвиг - особенно учитывая физическую выносливость, которая ему необходима. Он сказал, что его мышцы ног «горели» во время полета.

Воскресенье было второй попыткой изобретателя пересечь канал. Его первый - 10 дней назад - закончился, когда он столкнулся с заправочной лодкой через несколько минут после своего полета. Это уничтожило его транспортировку, версию флайборда, которую его компания продает на коммерческой основе.

Сапата сказал журналистам, что на этот раз он «боялся приземлиться» на заправочной станции в море, но знал, что «что бы ни случилось, его команда» не позволит мне упасть в воду ».

Французские морские власти заявили, что заправка была опасной, хотя Сапата отказался от первоначального плана заправки своего силового агрегата с летающей платформы.