Frikar - это крутой электрический велосипед-автомобиль

Frikar — это четырехколесный закрытый электрический велосипед с уникальным дизайном от норвежской транспортной компании Podbike.

Frikar позиционируется как автомобиль, который обеспечивает лучшую защиту от экстремальных погодных условий и имеет улучшенный аэродинамический дизайн для повышения удовольствия от вождения. Верх Frikar съемный, поэтому универсальный электровелосипед также отлично подойдет для летних поездок. Frikar является одноместным автомобилем.

Первые поставки будут осуществлены на внутреннем рынке компании, а последующие заказы также будут выполняться из других частей Европы и других стран. Frikar технически обозначен как электрический велосипед в Европе, это означает, что он может ездить по велосипедным дорожкам во время городских пробок. Frikar способен развивать скорость до 25 км/ч, которую можно регулировать при выработке мощности с помощью педалей.