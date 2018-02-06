Frostpunk — градостроительная стратегия с элементами выживания

2018-02-06, Автор - Марсель Гарипов; [171]
1 февраля в Москве прошла презентация, которая была посвящена стратегии с элементами выживания Frostpunk.

Сюжет

В игре Frostpunk все события развиваются вокруг последнего город ана Земле. Нам предстоит развивать поселение при помощи последнего оставшегося ресурса в мире вечного холода — снег и лёд, который можно использовать как топливо для паровых машин.

Нам также будет необходимо отправлять последних выживших людей на необузданные территории для поиска ресурсов и информацией об окружающем мире.

Дата выхода

Игра должна была выйти в конце 2017-го, но в сентябре стало известно о необходимой задержке, которая связана с тем, что разработчики решили перевести игру на дополнительные языки и провести более глубокое тестирование тестирование. Думаю, такое решение должно пойти только в плюс качеству итогового продукта.

11 bit Studios, занимающая разработкой Frostpunk, сообщила о скором окончании разработки игры. Она должна появиться до конца первого квартала. На данный момент доступна только версия для разработчиков.

На данный момент игра выходит только для ПК и будет доступна для скачивания в Steam. В будущем этот список возможно увеличится.

Трейлер

Также совсем недавно был опубликован новый трейлер, демонстрирующий работу автоматов, облегчающие жизнь поселенцам. Эти роботы в стимпанк стиле способны работать на топливе без отдыха. Правда есть один нюанс. Если использовать большое количество роботов, то это начнет раздражать людей, поэтому в данном случае придётся балансировать между аспектами продуктивности и человечности.

Геймлпей

На презентации была размещена Демо-зона, где каждый из журналистов мог посмотреть игру в деле. Впечатления исключительно положительные. Стоит отметить, что первое время придется потратить на на, чтобы разобраться в интерфейсе игры, а дальше игровой процесс захватывает с головой.

Итоги

Frostpunk - это стимпанк игра, способная покорить миллионы сердец геймеров по всему миру. Многим придется по душе сильная сюжетная линяя, способная держать в напряжении на протяжении всего игрового процесса. Касательно графики тоже нет вопросов, все отлично отрисовано. Правда для этого нужно будет иметь ПК с соответствующими техническими характеристиками. Остается не так много времени до всеобщего релиза, а на данный момент можно посмотреть пару тройку роликов об Frostpunk.

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