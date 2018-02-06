Frostpunk — градостроительная стратегия с элементами выживания

1 февраля в Москве прошла презентация, которая была посвящена стратегии с элементами выживания Frostpunk.
СюжетВ игре Frostpunk все события развиваются вокруг последнего город ана Земле. Нам предстоит развивать поселение при помощи последнего оставшегося ресурса в мире вечного холода — снег и лёд, который можно использовать как топливо для паровых машин.
Нам также будет необходимо отправлять последних выживших людей на необузданные территории для поиска ресурсов и информацией об окружающем мире.
Дата выходаИгра должна была выйти в конце 2017-го, но в сентябре стало известно о необходимой задержке, которая связана с тем, что разработчики решили перевести игру на дополнительные языки и провести более глубокое тестирование тестирование. Думаю, такое решение должно пойти только в плюс качеству итогового продукта.
11 bit Studios, занимающая разработкой Frostpunk, сообщила о скором окончании разработки игры. Она должна появиться до конца первого квартала. На данный момент доступна только версия для разработчиков.
На данный момент игра выходит только для ПК и будет доступна для скачивания в Steam. В будущем этот список возможно увеличится.
ТрейлерТакже совсем недавно был опубликован новый трейлер, демонстрирующий работу автоматов, облегчающие жизнь поселенцам. Эти роботы в стимпанк стиле способны работать на топливе без отдыха. Правда есть один нюанс. Если использовать большое количество роботов, то это начнет раздражать людей, поэтому в данном случае придётся балансировать между аспектами продуктивности и человечности.
ГеймлпейНа презентации была размещена Демо-зона, где каждый из журналистов мог посмотреть игру в деле. Впечатления исключительно положительные. Стоит отметить, что первое время придется потратить на на, чтобы разобраться в интерфейсе игры, а дальше игровой процесс захватывает с головой.