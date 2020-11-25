Fujifilm GFX100 теперь снимает в разрешении 400 Мп

Как и было обещано, компания Fujifilm добавила возможность делать 400 Мп снимки для камеры Fujifilm GFX100. Функция Pixel Shift Multi-Shot (серия снимков со сдвигом матрицы) доступна в прошивке версии 3.00. Также было выпущено приложение Fujifilm Pixel Shift Combiner для объединения 16 изображений в формате RAW в одно фото разрешением 400 Мп.

Напомним, что оцененная в 769 999 рублей Fujifilm GFX100 характеризуется датчиком изображения BSI-CMOS разрешением 102 Мп (размером 43,8:32,9 мм), процессором X-Processor 4, диапазоном светочувствительности ISO 100–12 800, системой автофокусировки с 425 точками фокусировки, съемным электронным видоискателем OLED разрешением 5,76 Мп, 3,2-дюймовым подвижным сенсорным дисплеем, пятиосевой системой стабилизации, возможностью сохранять фото в 16-битном формате RAW, серийной съемкой со скоростью 5 к/с, записью видео в 4К и 30 FPS, а также выводом 10-битного видео F-Log в формате 4:2:2 на внешний рекордер.