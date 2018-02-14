Fujifilm X-H1 показали на первых фото

Появилась неофициальная информация о фотоаппарате Fujifilm X-H1, который вскоре должны анонсировать. По данным инсайдеров, стоимость фотоаппарата составляет 1900 долларов и для многих это станет причиной отказал. Все же, это стоимость тушки, тогда как покупка китового набора отнимет у вас 2900 долларов. Это уже стоимость профессионального фотоаппарата от Nikon или Canon, которые будут снимать явно не хуже. Вот только выбор аксессуаров, дополнительных приложений и объективов у этих брендов заметно больше. Так что, не знаю кто будет покупать новинку Fujifilm X-H1, ведь она заранее проигрывает конкурентам по рынку. Да, здесь установлена матрица CMOS III APS-C на 24,2 МП, но я бы не сказал, что она прямо выделяется на рынке. Вполне обычный продукт, который стоит слишком дорого для своих характеристик.