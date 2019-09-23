Fujifilm X-Pro3 с двумя экранами

На просторах интернета появилась информация о том, что фотоаппарат Fujifilm X-Pro3 получит два экрана. На одном, монохромном, будет отображена информация о параметрах снимка, а на другом, который находится на внутренней стороне устройства, расположен уже большой цветной экран с сенсорным управлением. Это позволит вам более комфортно работать со снимками, выбирать удобный ракурс и так далее. Главное в этом процессе не забывать, что экран откидывается не на 180 градусов, а только на 90. Об остальных параметрах камеры пока что говорить очень тяжело, так как мнение людей расходится и даже инсайдеры не дают одинаковую информацию. Это крайне странно, ведь пользователи хотят знать о параметрах камеры до ее приобретения, а их нет.