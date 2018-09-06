Fujifilm X-T3 за 1500 баксов

Рынок беззеркальных фотоаппаратов постепенно расширяется и если еще год назад только компания Sony баловалась в этом направлении, то теперь таких компаний заметно больше. Например, вот в продажу поступила камера Fujifilm X-T3. У нее нет полного кадра, но производитель и не позиционирует устройство как профессиональную камеру. Это продукт для продвинутых любителей, которые хотят идти в ногу со временем и получать удовольствие от фотографии и съемки видео. Камера умеет снимать в 4К на 60 кадрах в секунду, плюс есть целый набор настроек. Стоимость продукта составляет 1500 долларов, тогда как вариант с объективом 18-55 стоит 1900 долларов. Отличный вариант для тех, кто хочет крутую новую камеру со всеми современными преимуществами. Стоит обратить внимание тем, кто собирался брать зеркалку.