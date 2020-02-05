Fujifilm X100V выглядит очень интересно

Официально представлен компактный фотоаппарат Fujifilm X100V, который создан специально для тех, кто хочет работать с проверенным брендом и самыми современными технологиями. Фотоаппарат и правда очень компактный, он помещается буквально в карман куртки или небольшой сумки, плюс производитель наделил устройство весьма приличным набором преимуществ. Это достаточно достойный продукт еще и в том плане, что производитель наделил фотоаппарат приличным набором дополнительных бонусов и преимуществ, которые позволяют снимать видео в высоком разрешении, делать кадры в практически любых условиях освещения и так далее. Вопрос только в стоимости для нашего рынка, ведь цена в долларах обычно оказывается совсем не той в России.