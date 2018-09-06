Fujifilm анонсировала беззеркальный фотоаппарат X-T3 со сменной оптикой

Компания Fujifilm выпустила беззеркальный фотоаппарат X-T3 со сменной оптикой и поддержкой видео 4K. Аппарат оснащен КМОП-сенсором X-Trans CMOS 4 APS-C и позволяет получать изображения с разрешением до 6240 на 4160 точек. Скорость последовательной фотосъемки может достигать 30 кадров в секунду. Сообщается, что заряда батареи хватит на 390 кадров. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11b/g/n. Также имеется слот для SD-карты, интерфейсы USB Type-C. Старт продаж устройства ожидается 20 сентября. Стоимость новинки составит около 1500 долларов.