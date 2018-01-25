Fujifilm анонсировала компактный фотоаппарат Fujifilm FinePix XP130

Состоялся анонс компактного фотоаппарата Fujifilm FinePix XP130. Новинку FinePix XP130 оснастили 3-дюймовым дисплеем, а также аппарат способен выдерживать погружения под воду на глубину до 20 метров и падения с 1,75-метровой высоты. В фотоаппарате используется объектив с 5-кратным оптическим трансфокатором. Запись видеороликов возможна в формате Full HD 1920 * 1080 пикселей со скоростью до 60 кадров в секунду. Старт продаж устройства Fujifilm FinePix XP130 ожидается в марте по ориентировочной цене 230 долларов США.