Fujifilm анонсировала объектив Fujinon XF16-80mmF4 R OIS WR

Компания Fujifilm представила объектив Fujinon XF16-80mmF4 R OIS WR, который рассчитан на беззеркальные камеры Fujifilm X Series. Новинка подходит для различных сценариев съемки, а также съемки пейзажей. Имеется высокоэффективная система оптической стабилизации изображения. Конструкция: 16 элементов в 12 группах, включая три асферические линзы. Фокусное расстояние: 16–80 мм (24–122 мм в эквиваленте для 35-миллиметровых пленочных камер). Минимальная дистанция фокусировки: 0,35 м, максимальная диафрагма: f/4, а минимальная диафрагма получила - f/22. Приобрести новинку можно будет в сентябре по цене 800 долларов.