Fujifilm готовит фотоаппарат GFX 50R

Компания Fujifilm планирует выпустить в продажу новый фотоаппарат GFX 50R. Анонс продукта намечен на этот месяц, так что ждать осталось совсем чуть-чуть. Камера будет среднефрматной, то есть это продукт для аматоров или фотографов, которые только пришли в это ремесло. Для профессионалов подходит исключительно полный кадр, а тут нам предложат матрицу более компактного размера. Есть информация, что дисплей у новой камеры будет сенсорный, с 3,2 дюймами диагонали, плюс в комплекте с камерой будет объектив на 40 мм фокусного расстояния. Есть вероятность, что вместе с камерой покажут еще набор разных объективов, но это лишь наши догадки. Видимо, производители стали активно работать в сторону беззеркальных фотоаппаратов, чтобы завоевать рынок, который и так движется в этом направлении.