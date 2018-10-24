Fujifilm не собирается выпускать полнокадровую беззеркалку

2018-10-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Fujifilm GFX 50R; [78]
Компания Fujifilm прояснила свою позицию относительно возможного выпуска полнокадровой беззеркальной камеры. На вопрос журналиста, не собирается ли компания выпустить подобную камеру, один из боссов японского производителя ответил, что «нет, никогда». По его словам, компания отлично себя чувствует в сегментах APS-C и среднеформатных камер, а полнокадровая камера могла бы составить конкуренцию другим моделям из ассортимента Fujifilm.

Последней новинкой Fujifilm является среднеформатная беззеркальная камера GFX 50R, которая отличается от предшественницы GFX 50S необычной компоновкой. Видоискатель в ней расположен не над объективом, а смещен к краю корпуса. Разрешение видоискателя составляет 3,69 Мп, он покрывает 100% кадра. Новинка также характеризуется датчиком размером 43,8:32,9 мм, разрешением 51,4 Мп, процессором X-Processor Pro, поддержкой серийной съемки со скоростью 3 к/с, съемки видео с разрешением Full HD и частотой 24, 25 или 30 к/с, двумя слотами SD с поддержкой UHS-II, 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем, интерфейсами USB 3.0, HDMI, 802.11b/g/n, поддержкой Bluetooth 4.0 и расширенным 35-мм режимом. Отметим, что в этом режиме работает только центральная часть датчика размерами 36:24 мм (около 30 Мп) и используется наиболее качественная часть изображения, формируемого объективом.

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