Fujifilm подняла цены на все свои камеры и объективы

Для Fujifilm пошлины стали настоящим ударом — в 2024 году компания перенесла производство модели X100VI в Китай, рассчитывая справиться с высоким спросом, вызванным популярностью предыдущей версии X100V. Однако после ввода первых пошлин на китайские товары, часть производства снова вернули в Японию. Но даже так большая часть импорта из Японии по-прежнему облагается дополнительной пошлиной в размере 15%, что вынудило производителя повысить цены на свои товары. Правда, по данным издания PetaPixel, Fujifilm запланировала повышение цен ещё до официального объявления новых тарифов, что может поставить компанию в затруднительное положение, если пошлины окажутся выше прогнозов, ведь тогда производителю придётся ещё раз повышать стоимость за очень короткий период.