Fujifilm подняла цены на все свои камеры и объективы

Компания Fujifilm подняла цены на все свои камеры и объективы — в некоторых случаях на сотни долларов. Так, одна из самых популярных моделей бренда, X100VI, подорожала с 1599 до 1799 долларов. Камера X-T5 теперь стоит 1899 вместо 1699 долларов. А стоимость дорогущей среднеформатной GFX100 II увеличилась сразу на 800 — с 7499 до 8299 долларов. Цены на объективы выросли умереннее — в пределах 50–150 долларов. Это очередное следствие тарифной политики США, которая планирует 7 августа ввести новый раунд масштабных пошлин. В результате та же Nintendo объявила о повышении цен на старые версии Switch, а Apple заявила, что уже тратит свыше миллиарда долларов на покрытие дополнительных издержек.

Для Fujifilm пошлины стали настоящим ударом — в 2024 году компания перенесла производство модели X100VI в Китай, рассчитывая справиться с высоким спросом, вызванным популярностью предыдущей версии X100V. Однако после ввода первых пошлин на китайские товары, часть производства снова вернули в Японию. Но даже так большая часть импорта из Японии по-прежнему облагается дополнительной пошлиной в размере 15%, что вынудило производителя повысить цены на свои товары. Правда, по данным издания PetaPixel, Fujifilm запланировала повышение цен ещё до официального объявления новых тарифов, что может поставить компанию в затруднительное положение, если пошлины окажутся выше прогнозов, ведь тогда производителю придётся ещё раз повышать стоимость за очень короткий период.