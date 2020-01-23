Fujifilm представила доступный объектив

Компания Fujifilm официально представила новый объектив XC 35 мм f/2, который является достаточно доступным вариантом для тех, кто хочет заниматься любительской фотографией и при этом не располагает бюджетом на покупку довольно качественного фотоаппарата или дорого объектива. Производитель продает XC 35 мм f/2 всего за 199 долларов, то есть это очень доступное решение, конкурентов у которого просто нет при такой светосиле и фокусном расстоянии. Правда, нужно ясно понимать, что речь идет исключительно про новые объективы, день на рынке бывших в употреблении продуктов можно найти объективы со светосилой f/1.4 с тем же фокусным расстоянием за те же деньги, просто вы получите продукт от какого-то человека, а не из магазина.