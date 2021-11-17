Fujifilm представила камеру мгновенной печати Instax Mini Evo

Fujifilm представила Instax Mini Evo — свою новую флагманскую пленочную камеру для мгновенной печати с премиальной сборкой, более высоким разрешением, чем у предыдущих моделей, и улучшенной интеграцией со смартфоном. Как и в случае с другими камерами Instax, вы можете снимать фотографии и мгновенно проявлять их на пленку Fujifilm Instax Mini размером с кредитную карту, но новая камера предлагает ряд функций, недоступных на предыдущих моделях. В гибридной камере Instax вы можете просматривать фотографии на дисплее и выбирать те, которые хотите распечатать.

Однако новая модель — первая камера Instax с огромным выбором пленочных фильтров. Это позволяет вам сделать снимок, затем выбрать одну из 100 комбинаций эффектов (включая «Мягкий фокус», «Утечка света», «Монохромный» и «Ретро») и затем распечатать изображение, потянув за рычаг печати. Fujifilm заявила, что камера также обеспечивает лучшее качество печати, поскольку ее разрешение экспозиции в два раза выше, чем у предыдущих моделей. Instax Mini Evo также может стать мини-принтером для вашего смартфона. Вы можете передавать изображения со своего телефона на Evo Mini по беспроводной сети, а затем распечатывать их с помощью кнопки «Прямая печать». И впервые вы можете перенести снимки, сделанные с помощью Mini Evo, обратно на свой смартфон вместе с рамкой пленки. Наконец, вы можете использовать свой смартфон для удаленной фотосъемки с помощью камеры. Новая камера прибудет в Японию 3 декабря и поступит в продажу по цене 200 долларов.
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