Fujifilm представила новую флагманскую камеру

Fujifilm также анонсировала еще одну камеру, X-H2, с новым 40-мегапиксельным сенсором, который также появится в сентябре. Эти новые камеры больше похожи на профессиональные зеркальные камеры, чем что-либо еще в камерах Fujifilm X-серии, отказываясь от классической скорости затвора и дисков ISO в пользу более современного диска PSAM. Хотя X-H2S поддерживает скромное разрешение, которое всего на два мегапикселя больше, чем у его предшественника, его самые большие улучшения заключаются в его скорости, возможностях отслеживания автофокуса и гибридной видеосъемке. Новый 26-мегапиксельный датчик APS-C с задней подсветкой имеет многослойную конструкцию, обеспечивающую более высокую скорость считывания, позволяющую снимать без затемнения до 40 кадров в секунду с помощью электронного затвора, сохраняя при этом непрерывное отслеживание автофокуса. В отличие от Nikon Z9, у X-H2S есть механический затвор, хотя максимальная скорость серийной съемки составляет 15 кадров в секунду.