Fujifilm представила новую флагманскую камеру

Фирменное мероприятие Fujifilm X-Summit проходит сегодня в Омия, Япония, и на нем было представлено несколько новых представителей беззеркальных камер X-серии с матрицей APS-C, включая две камеры и два объектива. Хедлайнером является 26-мегапиксельная камера X-H2S, которую Fujifilm называет своей новой высокоскоростной флагманской моделью. Это преемник X-H1 2018 года, который поступит в продажу 7 июля по цене 2499 долларов (без объектива). К этой камере при выпуске присоединяется новый супертелеобъектив с зумом XF 150-600 мм стоимостью 1999 долларов, а также зум-объектив XF 18-120 мм с приводом, который должен появиться позже в середине сентября за 899 долларов.

Fujifilm также анонсировала еще одну камеру, X-H2, с новым 40-мегапиксельным сенсором, который также появится в сентябре. Эти новые камеры больше похожи на профессиональные зеркальные камеры, чем что-либо еще в камерах Fujifilm X-серии, отказываясь от классической скорости затвора и дисков ISO в пользу более современного диска PSAM. Хотя X-H2S поддерживает скромное разрешение, которое всего на два мегапикселя больше, чем у его предшественника, его самые большие улучшения заключаются в его скорости, возможностях отслеживания автофокуса и гибридной видеосъемке. Новый 26-мегапиксельный датчик APS-C с задней подсветкой имеет многослойную конструкцию, обеспечивающую более высокую скорость считывания, позволяющую снимать без затемнения до 40 кадров в секунду с помощью электронного затвора, сохраняя при этом непрерывное отслеживание автофокуса. В отличие от Nikon Z9, у X-H2S есть механический затвор, хотя максимальная скорость серийной съемки составляет 15 кадров в секунду.
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